Пермь, 21 сентября, 2021, 11:11 — ИА Регнум. Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков выразил благодарность сотруднику полиции, который остановил стрельбу в Пермском университете. Об этом сообщает телеграм-канал правительства РФ.

Government.ru Валерий Фальков

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«Валерий Фальков во время личной встречи поблагодарил младшего лейтенанта полиции Константина Калинина за то, что он остановил стрельбу в Пермском госуниверситете», — говорится в сообщении.

Фальков отметил, что «уверенные и профессиональные действия» полицейского Константина Калинина и Владимира Макарова, который помогал эвакуировать людей из здания университета, «позволили избежать еще большей трагедии».