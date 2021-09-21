Ереван, 21 сентября, 2021, 11:10 — ИА Регнум. Правительство Армении планирует возобновить работу парома, курсирующего между портами Кавказ в Краснодарском крае и Поти в Грузии. Об этом сообщил вице-премьер Армении Мгер Григорян на армяно-российском бизнес-форума в Ереване.

Didgeman Паром

«В ближайшее время совместно с ЮКЖД (Южно-Кавказская железная дорога, дочернее предприятие ОАО РЖД, — прим. ИА REGNUM) мы планируем возобновить паромное сообщение по маршруту порт Поти — порт Кавказ», — сказал Григорян.

Он отметил, что восстановление альтернативного маршрута позволит увеличить товарооборот между Россией и Арменией.

Стоит отметить, что паромное сообщение между портами Кавказ и Поти действовал с 2007 года до декабря 2018 года. На нём перевозили железнодорожные составы, которые потом направлялись в Армению. В августе 2021 года министр экономики Армении Ваган Керобян сообщил, что маршрут планируется возобновить в ноябре.