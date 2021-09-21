Москва, 21 сентября, 2021, 11:08 — ИА Регнум. На российском рынке грузовых автоперевозок наблюдается острая нехватка нового транспорта. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 сентября заявил доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев. Так он прокомментировал информацию о том, что в России в 2021 году грузовые автоперевозки выросли в цене почти на 20%.

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«Крупные федеральные компании переживают серьёзную трансформацию. Сейчас такие времена, что из своего транспорта очень сложно извлечь прибыль, — сказал Тимофеев. — Все чаще зарабатывают на экспедировании. Свой парк ремонтируется, возникают проблемы с самими водителями. В тендерах и аукционах экспедитор или транспортная компания все чаще указывает, что может привлекать третьих лиц. Так крупные компании держат рынок и распределяют заказы. Частнику отдавать дешевле. Компании не придётся отгонять, загружать, выгружать машину, платить за порожний пробег».

Как пояснил Тимофеев, в РФ растет число ненадежных машин, которые все сложнее эксплуатировать.

«Желающих влезать в кредиты и лизинг всё меньше. Цены на новый коммерческий транспорт выросли почти в два раза. Средняя цена выросла с 3 до 5,5 млн. При таких ценах и стоимости бензина, ежегодной индексации тарифов «Платона» держать ставки прежними невозможно. Заказчики сегодня тщательно следят за своими расходами. Грузов стало больше, а грузовиков — меньше. Словом, на рынке нехватка нового транспорта, — сказал Тимофеев. — Средняя ставка выросла на 9−20%. Оказали влияние на расходы перевозчиков и отмена ЕНВД, и закрытие МКАДа для фур, и увеличение расходов на объездные пути».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, стоимость грузоперевозок из Китая в РФ продолжает расти.