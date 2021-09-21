Орел, 21 сентября, 2021, 11:06 — ИА Регнум. Генеральный директор ООО «Ремспецмост», подозреваемый в хищении более 179 млн рублей при реконструкции Красного моста в Орле, задержан 21 сентября, на объектах подрядной организации на территории Белгородской области и в Орле проведены обыски, об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила старший помощник прокурора область Татьяна Цуканова 21 сентября.

Publicdomainpictures.net Растрата

Муниципальный контракт на выполнение работ по реконструкции Красного моста в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» МКУ «УКС Орла» заключило с ООО «Ремспецмост» в ноябре 2020 года. В прокуратуре сообщили, что ООО «Ремспецмост» для участия в конкурсе на выполнение работ по реконструкции Красного моста (является объектом культурного наследия регионального значения) предоставило заведомо подложный договор субподряда на выполнение работ по сохранению другого объекта культурного наследия, а также документы, подтверждающие его исполнение. Было возбуждено уголовное дело по статье об использовании подложных документов, следствием генеральному директору ООО «Ремспецмост» предъявлено обвинение.

Также, по данным прокуратуры, с декабря 2020 по март 2021 года генеральный директор подрядной организации совместно с другими лицами растратили предназначенные для выполнения работ по реконструкции Красного моста денежные средства в общей сумме более 179 млн рублей. На эти деньги подрядчик закупил дорогую строительную технику и автомобили класса люкс, что контрактом не предусматривалось. Также часть денег была перечислена на расчетные счета организаций с признаками мнимости, зарегистрированные на подставных лиц. По материалам проверки возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Растрата»).