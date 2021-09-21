Москва, 21 сентября, 2021, 11:06 — ИА Регнум. В настоящее время сложно предсказать, будут ли пользоваться цифровыми валютами России и Китая в других странах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 сентября заявила глава российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС Антонина Левашенко.

(сс) geralt Криптовалюта

«Сложно судить о том, вырастет биткоин или упадет после того, как на мировой рынок выйдут цифровые валюты России и Китая, поскольку сейчас нельзя предсказать, станут ли ими пользоваться за рубежом, — сказала Левашенко. — Особенно в том случае, если будут введены ограничения для иностранных компаний на покупку этих цифровых валют либо ограничения, связанные с использованием исключительно национальных ИКТ-структур (ИКТ — информационно-коммуникационные технологии — прим. ИА REGNUM)».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Левашенко объяснила, есть ли серьезные угрозы для биткоина.