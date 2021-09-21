Москва, 21 сентября, 2021, 11:16 — ИА Регнум. Каждая третья из детских и спортивных площадок в России опасна, считают в Общероссийском народном фронте (ОНФ). Об этом пишет 21 сентября газета «Известия», ссылаясь на результаты исследования ОНФ.

Алексей Колчин ИА REGNUM На детской площадке

Специалисты ОНФ проверили дворы в каждом из 85 российских регионов. Всего они осмотрели 2,1 тыс. объектов в городах и малых населенных пунктах, где проживают менее 50 тыс. человек.

«По итогам проведенных рейдов 1/3 детских и спортивных площадок (696 объекта, 33%) были признаны как потенциально опасные для детей», — указано в исследовании.

Чаще всего площадки опасны из-за сломанных скамеек и качелей, отсутствия ограждений, сгнивших металлических конструкций, торчащей арматуры. Также встречаются плохо закреплённые конструкции и замусоренные площадки.

На крупные города, где живёт больше 50 тыс. человек, приходится 73% опасных площадок. Доля опасных площадок выше всего в Брянской области (85,7%), Хабаровском крае (83,9%), Адыгее (75%), а также в Липецкой (73,7%) и Волгоградской (70%) областях.

Как сообщало ИА REGNUM, в разных регионах России дети не раз травмировались или погибали из-за опасных конструкций. Так, в октябре 2020 года в Мотовилихинском районе Перми 9-летний ребёнок сорвался с качелей во дворе дома и получил смертельные травмы.

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