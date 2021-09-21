Москва, 21 сентября, 2021, 11:11 — ИА Регнум. В Москве благоустроили около 4 тысяч дворов жилых домов. На этих территориях заменили асфальтобетонное покрытие, обновили тротуары, пешеходные дорожки и провели целый ряд изменений для улучшения качества жизни москвичей. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков.

Наталья Комарова Благоустроенная детская площадка в Ясенево

«Завершены масштабные работы по благоустройству дворовых и внутриквартальных территорий, они прошли на почти 4 тысяч объектов общей площадью более 4,2 тысяч гектаров», — отметил Петр Бирюков.

По его словам, в рамках работ детские площадки у домов горожан обновили или построили с нуля, поставили удобные лавочки и опоры освещения с энергосберегающими лампами.

Осенью специалисты Комплекса городского хозяйства проведут мероприятия по озеленению в обновленных дворах: там дополнительно высадят деревья и кустарники.

Глава Комплекса городского хозяйства объяснил, что есть специально разработанный стандарт — в него входят оборудование дворовых территорий необходимой инфраструктурой для отдыха и занятий спортом, качественное освещение, благоустройство территорий и т.д. Ранее все московские дворы, которых в мегаполисе более 24 тысяч, привели в порядок в соответствии с этим стандартом, подчеркнул Петр Бирюков.

Заместитель мэра добавил, что москвичи активно принимают участие в обустройстве дворов, предлагают советы и варианты для их улучшения. Уже традиционным стал ежегодный конкурс на лучший московский двор.