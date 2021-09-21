Ярославль, 21 сентября, 2021, 11:05 — ИА Регнум. В Ярославской области пациенты Рыбинской и Большесельской больниц пожаловались на отсутствие отопления. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на социальные сети.

Yarnews.net Палата в больнице

Несколько пациентов пожаловались на то, что в рыбинской больнице №4, а также в Большесельской центральной районной больнице, нет отопления.

«Горбольница 4 Переборы. Отключили отопление. Это такое издевательство над тяжелобольными пациентами с поражением легких или? Питьевой тёплой воды нет, в ледяном коридоре стоит чайник на металлической каталке с такой же ледяной водой. В палатах лежим под двумя тонкими одеялами (теперь уже под тремя). В палатах пахнет краской и ацетоном. Проветривать в такой холод много не будешь. Обращаемся к администрации города взять под контроль эту ситуацию», — написали жители Рыбинска в социальных сетях.

В департаменте здравоохранения Ярославской области ответили, что отопление в этих медучреждениях по плану включили ещё с 16 сентября, но потом случилось коммунальное ЧП.

«Отопление в больнице №4 (Рыбинск) включили 16 сентября, но в субботу потекли два стояка. Вчера аварию устранили, тепло в больницу дали. В Большесельской ЦРБ с 18.00 вчерашнего дня отопление есть», — уточнили в депздраве.

Отчитались в департаменте и о том, что сейчас тепла нет в 20 процентах больниц Ярославской области. Подключить их к отоплению планируют до конца текущей недели.