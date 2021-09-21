Москва, 21 сентября, 2021, 11:05 — ИА Регнум. В настоящее время серьезных угроз для биткоина не существует. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 сентября заявила глава российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС Антонина Левашенко.

Криптовалюта

«Серьезных угроз для биткоина на данный момент не существует, так как большинство стран признают криптовалюты в качестве средств платежа, а также создают возможности для их использования в различных финансовых инструментах, например за счет создания ETF, — сказала Левашенко. — Риск может возникать только в случае, если продукты, создаваемые за счет биткоина, будут признаваться ценными бумагами или другими финансовыми инструментами, для выпуска которых необходимо проходить процедуру регистрации выпуска».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Левашенко рассказала, когда биткоин может выйти на пиковые значения стоимости.