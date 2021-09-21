Пенза, 21 сентября, 2021, 11:08 — ИА Регнум. В Пензе с 24 сентября по 16 октября пройдет месячник по благоустройству. Соответствующее постановление подписал глава городской администрации Андрей Лузгин.

Администрация города Пензы Субботник в Пензе

«Необходимо запланировать субботники и другие мероприятия по уборке городских территорий, как только позволит погода», — поручил он.

Для наведения порядка на своих участках и закрепленных территориях приглашаются все организации и предприятия. В указанный период будет действовать упрощенный процесс приемки мусора на полигоне. Городские предприятия после обращения в районную администрацию оформят путевой лист и бесплатно смогут вывезти мусор. Исключение составит лишь строительный и промышленный мусор.

Общегородской субботник запланирован на 16 октября, уточнили в мэрии. В связи с этим земляные работы, которые ведутся ресурсоснабжающими организациями, должны быть завершены до 15 октября, поставил задачу Лузгин.

ИА REGNUM напоминает, в Пензе после заключения контрактов начались работы по благоустройству 16-ти дворов. Новые детские и спортивные комплексы появятся к концу октября в рамках программы, на реализацию которой из регионального бюджета выделяется 50 млн рублей.

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