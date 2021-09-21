Москва, 21 сентября, 2021, 11:04 — ИА Регнум. Есть прогнозы, что стоимость биткоина достигнет пика в конце 2021 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 сентября заявила глава российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС Антонина Левашенко, комментируя очередное падение котировок биткоина.

Криптовалюта

«На курс биткоина влияют множество факторов, в том числе правовое регулирование, — сказала она. — Так, за последние несколько дней в США активно обсуждались возможности ужесточения регулирования криптобирж с точки зрения децентрализованных финансов и рисков торговли криптоактивами. Тем не менее до конца текущего года биткоин может как падать, так и расти. Например, британская компания финансовых услуг Standard Chartered спрогнозировала, что стоимость биткоина достигнет пика примерно в конце 2021 или начале 2022 года, она может превысить 100 тыс. долларов».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что главный фактор, который может повлиять на устойчивость криптовалют, — это ужесточение государственного регулирования этого рынка.