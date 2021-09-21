Улан-Удэ, 21 сентября, 2021, 11:04 — ИА Регнум. В Бурятии завершился апелляционный процесс по делу о смертельном ДТП, который устроил экс-зампред регионального заксобрания Баир Жамбалов. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Верховного суда республики.

Цитата из видео на YouTube Баир Жамбалов

В январе 2020 года политик, возвращаясь с рыбалки на своём внедорожнике, сбил на скорости 104 км/час 17-летнюю девушку, после чего скрылся, оставив её умирать. В мае 2021 года приговором суда первой инстанции он был приговорён к 6 годам и 1 месяцу лишения свободы в колонии-поселении.

«На приговор суда защитниками осужденного, прокурором, потерпевшим поданы апелляционные жалобы и представление. По итогам рассмотрения апелляционных жалоб, представления суд апелляционной инстанции оставил приговор без изменения», — отметили в суде.