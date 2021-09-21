Москва, 21 сентября, 2021, 11:02 — ИА Регнум. В России надо навести порядок на рынке индивидуального жилищного строительства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 сентября заявила замдиректора института налогового менеджмента и экономики недвижимости ВШЭ Татьяна Школьная. Так она прокомментировала прогноз гендиректора ДОМ. РФ Виталия Мутко о том, что в РФ количество ипотечных кредитов, выдаваемых на ИЖС, может вырасти до 100 тыс. в год

Ипотека

«Если установить лимит в 100−150 тыс. кредитов в год и распределять этот лимит равномерно на 12 месяцев и по всем регионам страны, то это не окажет практически никакого влияния на цены, — сказала Школьная. — Если говорить об устойчивом развитии сектора ИЖС, то лимиты по ипотеке необходимо увязывать с показателями ввода жилья. Необходимо провести комплекс мероприятий по систематизации рынка, повышать уровень конкуренции и прозрачности сектора».

А для этого, как полагает Школьная, необходимо увеличить объем инвестиций в инфраструктуру (инженерную, социальную, коммерческую), навести порядок в сфере управления и эксплуатации коттеджных поселков.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в России ипотечными кредитами на приобретение частных домов могут воспользоваться до 95% потенциальных покупателей.