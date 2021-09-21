Москва, , 11:01 — REGNUM Российские власти обратили внимание на заявление МИД Турции о непризнании Анкарой выборов в Госдуму РФ в Крыму и сделали соответствующие выводы. Об этом 21 сентября заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире «Соловьев Live».

«Турция прекрасно знает, что Крым является суверенной частью РФ, и прекрасно знает, что подобные заявления мы никогда не оставляем без внимания», — сказала она.

Кроме того, официальный представитель российского МИД добавил, что, если турецкой стороне не надоело получать от России «соответствующие реприманды, напоминания и одергивания», значит она, как считает Захарова, является терпеливой.

«Но это ни к чему приводит, кроме как к тому, что мы делаем соответствующие выводы, которые явно не идут в пользу развития двухсторонних отношений», — подчеркнула она.

При этом ранее в МИД Турции заявили, что не считают прошедшие на территории Крыма выборы в Госдуму РФ имеющими юридическую силу, так как Анкара не признаёт воссоединение Крыма с Россией.

Напомним, полуостров Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года после того, как зимой 2013−2014 года на киевском майдане на Украине была незаконным образом свергнута законно избранная власть. По итогам проведенного на полуострове референдума, на который пришло более 82% имеющих право голоса граждан, почти 96,6% проголосовавших высказалось за вхождение Крыма в состав России.