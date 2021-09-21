Санкт-Петербург, 21 сентября, 2021, 11:09 — ИА Регнум. В квартирном пожаре в Санкт-Петербурге погибла заслуженная артистка РСФСР 93-летняя Александра Вавилина. Следственный комитет устанавливает все обстоятельства произошедшего. Об этом сообщили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Www.conservatory.ru Заслуженная артистка РСФСР Александра Михайловна Вавилина

Пожар в квартире дома №4 по Петровской набережной в Петроградском районе города произошел около 13:00 часов дня 20 сентября. Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, в четырёхкомнатной квартире восьмиэтажного жилого дома, в коридоре и на кухне происходило горение обстановки на общей площади 30 кв. метров. В 13:42 пожар был ликвидирован.

На месте происшествия было найдено тело 93-летней Александры Михайловны Вавилиной. Погибшая — советская и российская флейтистка, музыкальный педагог, солистка Ленинградской филармонии, профессор Ленинградской/Санкт-Петербургской консерватории, заслуженный деятель искусств РСФСР, заслуженная артистка РСФСР.

«Следственными органами Следственного комитета РФ по данному факту проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, — уточнили в ведомстве. — В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего».