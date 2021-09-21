Москва, 21 сентября, 2021, 10:59 — ИА Регнум. В России количество ипотечных кредитов в секторе индивидуального жилищного строительства действительно может составить 100 тыс. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 сентября заявила замдиректора института налогового менеджмента и экономики недвижимости ВШЭ Татьяна Школьная. Так она прокомментировала прогноз гендиректора ДОМ. РФ Виталия Мутко о том, что в России в ближайшие пять лет число ежегодно выдаваемых ипотечных кредитов на индивидуальное жилищное строительство может превысить 100 тысяч.

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«Мы согласны с тем, что спрос на ипотечные продукты в секторе частных домов (ИЖС) может составить 100 тыс. в ближайшие пять лет. Только мы считаем эти прогнозы ультраконсервативными, даже если речь идет не просто о спросе, а о платёжеспособном спросе», — сказала Школьная.

При этом она уточнила, что в 2020 году было выдано 1,7 млн ипотечных кредитов.

«Доля частных домов в общем объеме ввода жилья в 2020-м составила 48,4%. При этом доля ИЖС в ипотечном портфеле, если считать кредиты под залог строящегося, а не уже имеющегося жилья, ничтожно мала», — добавила Школьная.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в ряде регионов РФ уже в настоящее время наблюдается плавное снижение цен на жилье.