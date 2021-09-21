Чита, 21 сентября, 2021, 10:59 — ИА Регнум. Отопительный сезон Забайкалье уже начался, а готовность к прохождению осенне-зимнего периода 2021−2022 годов составляет пока только 94,9%. Как сообщает пресс-служба правительства региона, в ходе совещания, посвящённого текущим проблемам, губернатор Забайкалья Александр Осипов пообещал бороться с враньем.

Kuzpress.ru Без отопления

«Мы будем бороться с враньем, нечистоплотностью и бесхозяйственностью некоторых управляющих и ресурсоснабжающих компаний. Мы перевели немалые деньги в этом году на то, чтобы провести отопительный сезон безаварийно. По факту мы видим, что в сентябре часть котельных еще не готова.

Настаиваю, что нужно предельно серьезно заниматься вопросом финансового обеспечения всех мероприятий — вовремя проводить экспертизу оборудования, сетей. Бесхозяйственное отношение к деньгам и расходованию средств на ремонт привело к таким последствиям. Мы всегда открыты для сотрудничества и ждем документов с обоснованием о необходимости выделения средств на объекты.

Не приводя свои объекты в нормативное техническое состояние, вы не сможете работать качественно. Обязательно нужна модернизация котельных, тем более, в этом году все деньги доведены своевременно», — сказал Александр Осипов, поручив создать в крае необходимый запас топлива.

Как сообщало ИА REGNUM, в Забайкальском крае отопительный сезон частично начали 16 сентября. На эту дату школы, детские сады, дома культуры и жилой фонд Читинского района обеспечивали теплом 44 котельные.

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