Неклиновский район, Ростовская область, 21 сентября, 2021, 10:58 — ИА Регнум. В Ростовской области перед судом предстанет 49-летний мужчина, пытавшийся убить своего знакомого гранатой. Ему предъявлено обвинение в незаконном приобретении, хранении и перевозке взрывных устройств, а также покушении на убийство, совершенном общеопасным способом. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

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В материалах уголовного дела говорится, что в сентябре 2020 года злоумышленник, находясь на хуторе Морской Чулек установил под днище автомобиля неприятеля ручную осколочную гранату Ф-1. Взрывное устройство сработало после того, как мужчина запустил двигатель, и автомобиль тронулся с места. Водитель получил тяжёлые травмы.

Подозреваемый был задержан и арестован. Уголовное дело в ближайшее время изучит суд.