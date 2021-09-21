Грозный, , 10:56 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров поблагодарил жителей республики за оказанное ему доверие и избрание на очередной срок руководителем Чечни. Он пообещал приложить все силы, чтобы оправдать доверие избирателей.

«Жители ЧР оказали мне огромное доверие, отдав за мою кандидатуру абсолютное большинство голосов — 711 973, что составляет 99,70%. Я очень благодарен им за это и приложу все усилия для того, чтобы сделать лучше жизнь в республике» , — написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Кадыров также отметил, что выборы в Чечне, как всегда, прошли при высокой явке избирателей, «с соблюдением всех принципов демократии и легитимности», что еще раз подтверждает, что «чеченский народ живёт в согласии и единстве».

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Напомним, выборы главы Чечни состоялись в рамках единого дня голосования 2021 года, который в нынешнем году из-за пандемии проводился в три дня — с 17 по 19 сентября. К избирательным урнам пришли, чтобы выразить свое мнение, более 99% избирателей. Рамзан Кадыров избран главой Чечни на четвертый срок.