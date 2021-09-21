Москва, 21 сентября, 2021, 10:56 — ИА Регнум. В Москве с начала реализации программы реновации в новые квартиры переехали более 39 тыс. участников программы. До конца 2021 года планируется переселить около 50 тыс. человек, сообщили в Стройкомплексе.

Иван Шилов ИА REGNUM Реновация

По словам заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарёва, с момента старта реновации введено в эксплуатацию 145 новых домов площадью 1,9 млн кв. метров, из них 113 уже переданы для заселения.

Организовано переселения для 47,6 тыс. участников реновации из 311 старых пятиэтажек. Продолжается возведение 154 жилых домов площадью 2,4 млн кв. метров. Проектируется еще 145 новых домов по площадью на 3 млн кв. метров.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в сентябре в программу реновации включено 10 новых стартовых площадок.

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