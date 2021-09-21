Джакарта, 21 сентября, 2021, 10:53 — ИА Регнум. ВМС Индонезии получили информацию из Австралии о планах закупки атомных подводных лодок, сообщает Republika.

(сс) Prayitno Индонезия

Военные Индонезии получили информацию непосредственно от атташе морской обороны Австралии.

Министерство иностранных дел Индонезии подчеркнуло, что Австралия должна продолжать выполнять свои обязательства по поддержанию мира, стабильности и безопасности в регионе.

Власти Индонезии считают, что движение Австралии к агрессивному развитию вооруженных сил открывает путь и возможности для гонки вооружений и демонстрации военной мощи, которая может создать угрозу стабильности в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия очень обеспокоена продолжающейся гонкой вооружений в регионе.

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