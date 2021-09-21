Нур-Султан, , 10:52 — REGNUM В связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации в Казахстане правительство страны приняло решение о возобновлении и увеличении авиасообщения с Россией и ещё 15 странами. Об этом 21 сентября сообщает пресс-служба Премьер-Министра республики.

Самолет Pixabay.com

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«Возобновить и увеличить авиасообщение с 16 странами (Российская Федерация, Турция, ОАЭ, Узбекистан, Германия, Мальдивы, Корея, Польша, Венгрия, Италия, Чехия, Шри-Ланка, Китай, Саудовская Аравия, Кувейт, Азербайджан)», — говорится в сообщении.

Кроме этого, отмечается, что также принято решение о возобновлении въезда на казахскую территорию граждан 30 стран.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Россия 21 сентября возобновила авиасообщение с Испанией, Словакией, Ираком и Кенией.