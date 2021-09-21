Саратов, 21 сентября, 2021, 11:07 — ИА Регнум. В Саратовской области молодые тренеры будут получать стимулирующие выплаты. Соответствующие поправки в постановление, регламентирующее оплату труда работников бюджетных спортивных организаций, подписал 21 сентября председатель правительства региона Роман Бусаргин.

Дарья Драй ИА REGNUM Тренер

Данные меры поддержки коснутся специалистов в возрасте до 35 лет включительно, имеющих образование согласно профессиональному стандарту «Тренер». Также допускается стаж работы по другим должностям.

Согласно внесенным поправкам, при первичном трудоустройстве по должностям тренер, тренер-преподаватель, тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре, тренер спортивных сборных команд в течение первых четырех лет работы устанавливаются стимулирующие выплаты к окладу в размере 50%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области наставники, подготовившие чемпионов Олимпийских игр, станут получать ежемесячно по 50 тыс. рублей, серебряных призеров Олимпиады — по 40 тыс. рублей, бронзовых — по 30 тыс. рублей.

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