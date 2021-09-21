Пекин, 21 сентября, 2021, 10:54 — ИА Регнум. Компания Ford представит на авторынке Китая 26 сентября 2021 года новый купеобразный кроссовер Ford Evos. Об этом сообщает пресс-служба производителя.

Ford Ford Evos

Дилеры компании уже приступили к сбору заявок на модель. Новинка создана на базе «тележки» FNV (Fully Networked Vehicle). Габариты кроссовера составляют: 4 920×1 920×1 600 мм. Размер колесной базы — 2 945 мм.

Evos получил большую фальшрадиаторную решетку, массивные бамперы, узкие светодиодный фонари и 20-дюймовые легкосплавные колесные диски.

Внутри модели установлен огромный виртуальный дисплей, который занимает почти всю переднюю панель.

В качестве силовой установки у новинки стоит двухлитровый турбомотор CAF488WQC мощностью 238 л. с. Агрегатируется он с «автоматом». Максимальная скорость Ford Evos равна 193 км/ч. Расход топлива, по данным автопроизводителя, составляет 7,5 л на 100 км.

Ранее в США началось тестирование патрульных автомобилей, собранных на базе электрокара Ford Mustang Mach-E в версии GT Performance Edition.

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