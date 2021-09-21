Санкт-Петербург, 21 сентября, 2021, 10:51 — ИА Регнум. Посетители кафе оказались в отделении полиции в Петербурге после того, как не захотели расходиться по домам из закрывающегося кафе. Об этом 21 сентября сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Василий Поленов. Кисть левой руки с вытянутым указательным пальцем. 1880-е

Словесный конфликт с персоналом кафе, расположенном на проспекте Марала Жукова в Кировском районе Петербурга, произошел около 03:00 мск 20 сентября. Поскольку администратору не удалось выпроводить гостей — граждан одной из стран ближнего зарубежья, на место был вызван наряд полиции.

«Оперативное реагирование полиции позволило избежать более серьезного развития событий. В 8 отдел полиции в рамках профилактической работы доставлены се­меро мужчин в возрас­те от 20 до 29 лет», — отметили в ведомстве.

Мужчины были привлечены к административной ответственности по статье 20.1 и 19­.3 КоАП РФ («Мелкое хулиганство», «Неповиновение зако­нному распоряжению сотрудника полиции»).