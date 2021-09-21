Чита, , 10:49 — REGNUM В Забайкальском крае, где с 17 по 19 сентября проходили выборы депутатов Государственной думы и руководителей муниципальной власти, по партийным спискам преодолели думский барьер пять партий: ЕР, КПРФ, ЛДПР, СР и «Новые люди».

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

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От одномандатных округов Забайкалье в Госдуму прошли Александр Скачков («Единая Россия») и Юрий Григорьев («СР»).

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Забайкалье необходимо было избрать двух глав муниципальных районов, 79 глав городских и сельских поселений. В девяти районах состоялись выборы депутатов Советов районов и в 86 городских и сельских поселениях — депутатов Советов поселений.

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