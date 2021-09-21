Челябинск, 21 сентября, 2021, 10:48 — ИА Регнум. В Челябинской области 21 сентября приступил к работе ещё один замгубернатора. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Евгений Катышев Челябинская область

Назначенцем стал Александр Козлов. Он будет координировать ход реализации госполитики в сфере развития на территории региона информационного общества. Также ему предстоит курировать вопросы развития цифровых технологий.

Ранее Александр Козлов работал заместителем областного министра строительства.