Пермь, 21 сентября, 2021, 10:46 — ИА Регнум. Глава Минобрнауки Валерий Фальков поблагодарил младшего лейтенанта полиции Константина Калинина за действия, остановившие стрельбу в Пермском государственном университете. Об этом 21 сентября сообщает телеграм-канал правительства России.

Government.ru Валерий Фальков

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Фальков провёл встречу с Калиниными и произнёс слова благодарности.

«Я сегодня был на месте трагедии. Понимаю, что во многом определяющей была ваша профессиональная и человеческая позиция», — сказал Фальков сотруднику полиции.

Министр отметил, что уверенные и профессиональные действия Константина Калинина и Владимира Макарова, помогавшего эвакуировать людей, позволили избежать ещё большей трагедии.