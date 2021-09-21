Канберра, , 10:54 — REGNUM Переговоры по соглашению о свободной торговле между Австралией и ЕС продолжатся вопреки недовольству Франции. Об этом австралийский премьер-министр Скотт Моррисон заявил 21 сентября журналистам.

Скотт Моррисон Pm.gov.au

Он отметил, что вопросы, касающиеся заключения соглашения, будут проработаны в ближайшие недели и месяцы. Договориться с Евросоюзом о правилах торговли довольно непросто, добавил Моррисон и не исключил возможные попытки Франции повлиять на сделку.

Недовольство Франции, как сообщало ИА REGNUM, вызвано разрывом австралийской стороной контракта на строительство неатомных субмарин. Атомный подводный флот Австралия получит в рамках партнёрства AUKUS с Великобританией и США.

Моррисон заявил также, что правительство Австралии не могло обсуждать вопросы создания AUKUS с другими странами, это решение принималось в обстановке строгой секретности, а разочарование из-за него вполне ожидаемо. Что касается заключенного в 2016 году соглашения с Францией о строительстве подлодок, то оно «не соответствовало интересам Австралии».

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