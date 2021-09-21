Москва, 21 сентября, 2021, 10:42 — ИА Регнум. Мониторинг цен на авиабилеты в России ведется Федеральной антимонопольной службой (ФАС) РФ постоянно. Об этом 21 сентября рассказал заместитель руководителя ФАС Петр Иванов.

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«Мониторинг цен на авиабилеты мы проводим на постоянной основе», — заявил он в интервью РИА Новости.

Также замглавы антимонопольного ведомства РФ уточнил, что на сегодняшний день у службы отсутствует информация о злоупотреблении доминирующим положением или необоснованным завышением цен агрегаторами, которые предоставляют услуги по продаже билетов.

«Жалоб или обращений на агрегаторы в этом сегменте рынка к нам не поступало. Если такие обращения поступят, или если мы увидим признаки нарушений из других источников, безусловно, мы на это отреагируем», — отметил Иванов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Россия 21 сентября возобновила авиасообщение с Испанией, Словакией, Ираком и Кенией.