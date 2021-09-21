Уфа, , 10:45 — REGNUM Генеральные директора двух крупных компаний в Башкирии включены в состав правительства республики. Соответствующий указ главы региона Радия Хабирова опубликован на официальном интернет-портале правовой информации Башкирии.

Здание правительства Башкирии Glavarb.ru

Согласно документу, в состав правительства были включены генеральные директора АО «Башкирская содовая компания» и ООО «РГД Переработка Салават — управляющей организации общества с ограниченной ответственностью «Газпром нефтехим Салавата».

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров предложил ввести в состав правительства республики крупных налогоплательщиков для того, чтобы улучшить показатели в промышленности.