Екатеринбург, , 10:55 — REGNUM В Свердловской области подвели итоги выборов в Законодательное собрание региона, сообщили в областной избирательной комиссии.

Законодательное собрание Свердловской области (справа на фото) Андрей Алексеев © ИА Красная Весна

Больше всего мест по спискам получит «Единая Россия» (35,56%), за ней идёт КПРФ (22,98%). Третье место — у СР (14,5%). 9,35% голосов получила ЛДПР, 9,19% — «Новые люди».

Как сообщало ИА REGNUM, в 25 из 27 одномандатных округов победили кандидаты в депутаты Законодательного собрания, выдвигаемые ЕР. Ещё в двух округах выиграли кандидаты от КПРФ.

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