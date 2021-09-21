Екатеринбург, 21 сентября, 2021, 10:55 — ИА Регнум. В Свердловской области подвели итоги выборов в Законодательное собрание региона, сообщили в областной избирательной комиссии.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Законодательное собрание Свердловской области (справа на фото)

Больше всего мест по спискам получит «Единая Россия» (35,56%), за ней идёт КПРФ (22,98%). Третье место — у СР (14,5%). 9,35% голосов получила ЛДПР, 9,19% — «Новые люди».

Как сообщало ИА REGNUM, в 25 из 27 одномандатных округов победили кандидаты в депутаты Законодательного собрания, выдвигаемые ЕР. Ещё в двух округах выиграли кандидаты от КПРФ.