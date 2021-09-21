Пермь, 21 сентября, 2021, 10:40 — ИА Регнум. Из больниц Перми в Москву эвакуируют семь «тяжелых» пациентов, которые получили ранения в результате ЧП на территории Пермского государственного национального исследовательского университета. Об этом сообщила министр здравоохранения региона Анастасия Крутень в Instagram-акаунте.

Permkrai.ru Спецборт МЧС

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«Сегодня (21 сентября) утром семерых тяжелых пациентов по распоряжению Михаила Мурашко (главы Минздрава РФ) перевезут бортом МЧС в федеральные клиники для дальнейшего лечения. Остальные пострадавшие продолжат лечиться в клиниках Перми», — сказала она.

Как уже сообщало ИА REGNUM, днем 20 сентября ⠀молодой человек открыл стрельбу в вузе. Погибли шесть человек. Десятки раненных были госпитализированы. Часть из них получает лечение в больницах, часть амбулаторно. По словам Анастасии Крутень, все 19 госпитализированных на сегодняшний момент живы.