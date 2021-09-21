Вашингтон, , 10:40 — REGNUM Государственный секретарь США Энтони Блинкен поздравил корейцев во всём мире с праздником урожая и поминовения предков Чхусок. Об этом говорится в заявлении для прессы, опубликованном 20 сентября на официальном сайте Госдепа.

Энтони Блинкен U.S. Department of State

Представитель США отметил, что Чхусок — семейный праздник, акцентировав внимание на том, что пандемия коронавируса повысила важность семьи и общения между близкими людьми.

Блинкен подчеркнул, что связи между американским и корейским народами строятся на общих демократических ценностях и стремлении работать вместе для решения самых насущных проблем, а также отметил, что двусторонний альянс Сеула и Вашингтона важен для обеспечения глобального мира, безопасности и процветания.

Отметим, что Госдепартамент США и раньше опубликовал заявления для прессы, посвящённые корейским праздникам и памятным датам, включая Новой год по лунному календарю и День освобождения Кореи.