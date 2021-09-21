Тирасполь, 21 сентября, 2021, 10:40 — ИА Регнум. В ходе 164 исследований в лабораториях Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) за последние сутки медики выявили 57 случаев заражения коронавирусом. Об этом 21 сентября сообщает пресс-центр МВД ПМР.

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Всего, согласно официальным данным, за время пандемии в республике выявили 54 014 носителей SARS-CoV-2. Из них победили инфекцию 51 460 человек, в том числе двое — за последние сутки.

В общей сложности в ПМР зафиксировали 1312 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19. В течение последних суток зарегистрировали пять таких случаев.

Днём ранее в Приднестровье провели 444 исследования на SARS-CoV-2 и выявили 92 случая заражения коронавирусом. За сутки выздоровели 89 человек. В республике зафиксировали три случая смерти пациентов с COVID-19.

Стоит отметить, что Приднестровье в течение последней недели среднесуточное число выявленных случаев заражения выросло до 127, что на 55% больше, чем неделей ранее.