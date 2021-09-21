Москва, 21 сентября, 2021, 10:39 — ИА Регнум. На старте недели (20 сентября_ нефть в моменте опускалась в район $73,50 за баррель, откуда к концу сессии отскочила выше $74, сократив внутридневные потери до 2%, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициям Арсений Дадашев.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Сегодня, 21 сентября, нефть марки Brent вернулась к росту, снова нацелившись на уровень $75 за баррель.

Падение котировок накануне было обусловлено сочетанием бегства от рисков и сильного доллара, который достиг четырёхмесячных максимумов, предвкушая дивергенцию курсов монетарной политики Центробанков в пользу Федрезерва, который готовит рынки к сокращению покупок активов.

Сегодня наблюдается угасание спроса на американскую валюту, однако этот маневр игроков может оказаться обманчивым — велика вероятность нового рывка USD в ожидании заседания ФРС, которое завершается 22 сентября вечером.

Более того, в пользу ограниченного потенциала роста Brent и сохранения понижательных рисков говорит продолжение уклонения от рисков на мировых финансовых площадках.

Так, в Азии индексы преимущественно снизились, а американские фьючерсы уже теряют первоначальный восходящий импульс.

Даже в случае прокола уровня $75 нефти Brent потребуется дополнительный катализатор для подтверждения пробоя этой отметки на дневном закрытии, тогда как риск возвращения под $74 достаточно высок», — считает эксперт.

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