Многомиллионные долги тянут на дно завод в Псковской области
Великие Луки, Псковская область, 21 сентября, 2021, 10:41 — ИА Регнум. Завод из Псковской области обратился с иском о собственном банкротстве. Директор предприятия в качестве обоснования указал многомиллионные долги. Арбитраж Псковской области иск ООО «Завод медных проводников» до 19 октября 2021 года оставил без движения, передаёт ИА REGNUM.
Заявление поступило в суд 15 сентября 2021 года. Третьим лицом в дело приглашено УФНС России по Псковской области. Судья Дегтярева 20 сентября оставила иск без движения.
Основанием для обращения в суд стала задолженность в размере 33 031 188,56 рубля.
Также 25 октября 2021 года будет рассмотрен крупный иск к заводу, поданный компанией «Песно» из Санкт-Петербурга. Речь идёт «о взыскании 22 241 100 рублей».
По данным ЕГРЮЛ, предприятие учреждено в марте 2014 года, прописано в Великих Луках. Основной вид деятельности — производство меди. Директор — Андрей Рассадин, владелец — Александр Мордасов.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, также в Барнауле налоговый орган пытается обанкротить крупный завод.