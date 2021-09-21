Великие Луки, Псковская область, 21 сентября, 2021, 10:41 — ИА Регнум. Завод из Псковской области обратился с иском о собственном банкротстве. Директор предприятия в качестве обоснования указал многомиллионные долги. Арбитраж Псковской области иск ООО «Завод медных проводников» до 19 октября 2021 года оставил без движения, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

Заявление поступило в суд 15 сентября 2021 года. Третьим лицом в дело приглашено УФНС России по Псковской области. Судья Дегтярева 20 сентября оставила иск без движения.

Основанием для обращения в суд стала задолженность в размере 33 031 188,56 рубля.

Также 25 октября 2021 года будет рассмотрен крупный иск к заводу, поданный компанией «Песно» из Санкт-Петербурга. Речь идёт «о взыскании 22 241 100 рублей».

По данным ЕГРЮЛ, предприятие учреждено в марте 2014 года, прописано в Великих Луках. Основной вид деятельности — производство меди. Директор — Андрей Рассадин, владелец — Александр Мордасов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, также в Барнауле налоговый орган пытается обанкротить крупный завод.