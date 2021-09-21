Москва, , 10:38 — REGNUM Свои поздравления руководству Армении в связи с 30-летием провозглашения независимости республики направил президент России Владимир Путин. Об этом 21 сентября сообщает пресс-служба Кремля.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что российский лидер направил поздравительные телеграммы по этому поводу президенту Республики Армения Армену Саркисяну и премьер-министру страны Николу Пашиняну.

Также указывается, что Путин отметил, что в настоящее время между Россией и Арменией налажено тесное сотрудничество в различных сферах, и конструктивное взаимодействие в рамках ЕврАзЭС, ОДКБ и СНГ.

«Отношения с Арменией основываются на добрых традициях дружбы, культурной и духовной близости. Их дальнейшее развитие в духе союзничества, несомненно, отвечает коренным интересам наших братских народов», — также указал в своих поздравительных посланиях глава Российского государства.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября вице-премьер России Алексей Оверчук заявил, что представители Москвы, Баку и Еревана обсуждают варианты того, как в Закавказье разблокировать все виды сообщений.