Москва, 21 сентября, 2021, 10:37 — ИА Регнум. Капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев посоветовал нападающему команды Антону Заболотному больше не удаляться после гола. Об этом 21 сентября он написал в Instagram.

Светлана Бекетова Игорь Акинфеев

«Хорош, Заба. Только в следующий раз не удаляйся после гола», — написал Акинфеев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ЦСКА обыграл «Спартак» в матче восьмого тура чемпионата России по футболу счётом 1:0.

Автором единственного мяча стал Заболотный, который спустя десять минут после гола получил красную карточку.