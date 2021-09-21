Саратов, 21 сентября, 2021, 10:47 — ИА Регнум. В Саратове с 1 октября планируют начать отопительный сезон. Об этом 21 сентября заявил глава городской администрации Михаил Исаев.

(сс) Geoffrey Gallaway Ближе к теплу

«Прогнозной датой начала отопительного сезона муниципалитет видит 1 октября. Досрочно по заявкам тепло будет подаваться в учреждения соцсферы», — отметил мэр.

По словам Исаева, особое внимание при подготовке к подаче тепла необходимо обратить на состояние коммуникаций в присоединенных сельских территориях. Глава города потребовал ускорить работы по завершению вскрышных работ и опубликовать графики.

На текущей неделе температура воздуха днем в Саратовской области будет колебаться от +13 до +16 градусов, по ночам — не выше +7.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области к середине сентября готовность к отопительному сезону составляла 93%. Полностью завершили подготовку в восьми муниципалитетах, низкие показатели — в Воскресенском, Пугачевском и Татищевском районах.

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