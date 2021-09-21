Пекин, 21 сентября, 2021, 10:36 — ИА Регнум. Китайский технологический гигант Baidu представил новый электрический грузовик Xingtu, который станет конкурентом Tesla Semi. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Baidu Электрический грузовик Xingtu

Разработкой грузовика занимались дочерняя компания Baidu под названием DeepWay и американская компания Lionbridge. Серийный выпуск Xingtu начнётся в 2023 году.

Новинка получит систему автономного управления, которая включает десять камер, три инфракрасных датчика и пару радаров, сканирующих дорожную ситуацию на расстоянии до одного км. Компьют, который лежит в основе ИИ грузовика, может совершать до 500 трлн операций в секунду.

Автопилот Xingtu соответствует третьему уровню автономности. Это означает, что грузовик может без участия водителя ездить по определенным участкам трассы.

Аккумуляторные батареи емкостью 450 кВт-ч обеспечивают запас хода 300 км при полной загрузке машины.

Напомним, компания Volta Trucks планирует начать выпуск электрического грузовика Volta Zero на австрийском предприятии Steyr Automotive.

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