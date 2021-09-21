Москва, 21 сентября, 2021, 10:35 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, корректирующее правила поддержки организаций в сфере дополнительного образования. Об этом 21 сентября сообщает сайт правительства России.

Иван Шилов ИА REGNUM Мишустин

Согласно документу, организации и индивидуальные предприниматели, которые занимаются развитием дополнительного образования для детей, смогут получить господдержку, частично компенсирующую их затраты. Ранее этим компаниям оказывалась помощь в возмещении расходов по уплате процентов по кредитам.

В правительстве пересмотрели меру поддержки, и теперь государство начнёт компенсировать 5% от суммы затрат на совершенствование образовательной инфраструктуры, текущий и капитальный ремонт зданий, модернизацию и покупку оборудования, учебных пособий, игр и расходных материалов.

Кроме того, инструмент можно использовать при найме специалистов для работы с детьми с особенностями развития.

На господдержку смогут рассчитывать компании, которые занимаются оздоровлением детей и обеспечением детского отдыха, прошедшие конкурсный отбор.