Волгоград, 21 сентября, 2021, 10:37 — ИА Регнум. Свыше 146 млн рублей направлено из бюджетов всех уровней и внебюджетных источников на реализацию программы «Комплексное развитие сельских территорий» в Волгоградской области. В проекте участвует 31 муниципальный район, сообщает пресс-служба администрации региона.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дорожные работы по укладки асфальта

По госпрограмме в волгоградских сёлах создают зоны отдыха, спортивные и детские площадки, восстанавливают историко-культурные памятники, ремонтируют улицы и пешеходные зоны, обустраивают общественные колодцы, вело‑ и автопарковки. В благоустройстве участвует 31 муниципалитет, уже сданы 88 объектов.

Ещё три объекта будут сданы до конца 2021 года в Киквидзенском, Палласовском и Старополтавском районах.