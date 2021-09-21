Хабаровск, 21 сентября, 2021, 10:34 — ИА Регнум. В Хабаровском крае возбуждено уголовное дело за злоупотребление должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

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По версии следствия, управление дорог и внешнего благоустройства администрации Хабаровска в 2018 году заключило муниципальный контракт на оснащение перекрёстков и опасных участков городских дорог системами видеофиксации нарушений Правил дорожного движения. Установлено, что 12 видеокомплексов в настоящее время не функционируют, информация о нарушениях ПДД не фиксируется и не передается в органы полиции.

«Предстоит дать оценку действиям должностных лиц, ответственных за приёмку видеооборудования и оплату по контракту, а также за отслеживанием его рабочего состояния», — пояснили следователи.

Как сообщало ИА REGNUM, директора центра занятости города Агидели признали виновной в мошенничестве в Башкирии.