Омск, 21 сентября, 2021, 10:31 — ИА Регнум. При ввозе на территорию Омской области задержано 5 тонн форели. Об этом ИА REGNUM сообщили 21 сентября в региональном управлении Россельхознадзора.

Pixabay.com Форель

20 сентября подконтрольный госветнадзору груз, следовавший из Киргизии в Омск с нарушением законодательства, задержали в ППУ «Черлакский». В транспортном средстве перевозилось 5 тонн охлаждённой потрошёной форели и 70 кг произведённой в Бишкеке солёной икры форели.

Перевозчик — гражданин Казахстана — представил на груз ветсертификат Таможенного союза и товарно-транспортные документы. Однако в ходе досмотра специалисты выяснили, что помимо указанной продукции в автомобиле перевозили 430 кг охлаждённой непотрошёной форели без ветеринарных сопроводительных документов.

В результате груз задержали и не допустили в Омскую область. Нарушитель привлечён к административной ответственности по ч. 2 ст. 10.8 КоАП РФ («Нарушение ветеринарно-санитарных правил»).

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