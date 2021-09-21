Москва, 21 сентября, 2021, 10:31 — ИА Регнум. Прошедшая 20 сентября торговая сессия стала очень неудачной для рубля после крайне позитивных прошедших недель, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

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«Курс российской валюты ослаб на 0,79% к доллару, закрыв день на отметке 73,50 рубля, а к евро — на 0,64%. Цена закрытия относительно европейской валюты составила 86,15 рубля за единицу.

Распродажа рубля и российских ОФЗ связана с массовым выходом инвесторов из рисковых активов, к которым относится и рубль.

Рынок все больше опасается массовых банкротств в Китае, спровоцированных коллапсом долгового пузыря одного из крупнейших китайских застройщиков Evergrande.

При этом еще один застройщик из Китая, Sinic, потерял за день 87% капитализации из-за неспособности выплатить купонный доход по бондам на $246 млн. Помимо этих факторов, растет напряжение в США, связанное с оттягиванием принятия решения по потолку госдолга.

Из-за этого фактора на неопределенное время может остановиться вся социальная и бюджетная система в США. Также оказывает давление на рынок скорое заседание ФРС США, на котором может быть объявлено о сворачивании QE и сроках старта завершения программы выкупа активов.

После сильного падения накануне сегодня, 21 сентября, предполагаемый вектор движения видится коррекционным. Коридор цены для доллара — 73,10−73,80 рубля, для евро — 85,70−87 рублей», — считает эксперт.

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