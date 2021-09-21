Ярославль, 21 сентября, 2021, 10:29 — ИА Регнум. Муниципальный контракт по нанесению пластиковой разметки в Ярославле должен быть завершен досрочно до 15 октября. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на директора департамента городского хозяйства Ярослава Овчарова.

City-yaroslavl.ru Нанесение разметки в Ярославле

Муниципальный контракт по нанесению пластиковой разметки исполняется с 9 августа 2021 года. Он предполагает нанесение разметки как краской, так и пластиком. Как ранее сообщало ИА REGNUM подрядчиком является ООО «Стим-Казань» из Татарии, которое предложило цену в два раза меньшую, чем начальная цена контракта.

«В настоящее время уже выполнены работы по нанесению разметки ручным способом на участках улицы Калинина, Силикатного шоссе, Которосльной набережной, улицы Папанина, Волкова, Комсомольская, Блюхера, проезд Шавырина. Выполнены работы по нанесению разметки механизированных способом (это так называемая «линейка») — это Силикатное шоссе, Которосльная набережная, Юго-Западная окружная дорога», — обозначил участки директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров.

Как пояснили в мэрии, пластиковая разметка выполняется в 37 местах концентрации ДТП в Ярославле. Также обозначен план работ. В списке адресов по нанесению пластиковой разметки не прозвучали главные транспортные магистрали Ярославля — Московский проспект, проспекты Фрунзе и Ленина.

«Планы на предстоящие две недели — это улица Калинина, Ленинградский проспект, площадь Волкова, Красная площадь, площадь Богоявления. Почему поставили сроки две недели? Мы прекрасно знаем, что разметка должна наноситься в благоприятных погодных условиях и, как правило, наносится в ночной период времени. Перед подрядной организацией поставлена задача досрочно, до 15 октября завершить муниципальный контракт», — сказал Ярослав Овчаров.

Согласно тексту контракта, работы должны были завершиться до ноября. Стоимость работ по нанесению разметки по муниципальному контракту составляет 7,85 миллиона рублей.