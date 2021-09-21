Ташкент, 21 сентября, 2021, 10:25 — ИА Регнум. Меморандум о сотрудничестве между университетом Hwashin Cyber и Ташкентской областью подписан хокимом (губернатором) региона Давроном Хидоятовым и представителем корейского вуза. Об этом сообщил ИА REGNUM сотрудник пресс-службы хокимията Ташкентской области.

Алексей Колчин ИА REGNUM Студенты

По его словам, в строительство вуза в Узбекистане южнокорейские партнеры намерены инвестировать 10 миллионов долларов.

«При университете будут созданы детский сад, общеобразовательная школа, для студентов будут построены спортивный зал, дворец культуры, библиотека, общежитие на 600 мест», — сообщил собеседник агентства.