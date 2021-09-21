Лондон, 21 сентября, 2021, 10:25 — ИА Регнум. Защитник лондонского «Челси» Маркос Алонсо заявил, что больше не будет перед матчами вставать на колено в рамках акции по борьбе с расизмом. Об этом 21 сентября сообщает Sky Sports.

Www.chelseafc.com Маркос Алонсо

«Я выступаю против расизма и любых видов дискриминации. Но я предпочту указывать пальцем на значок с надписью «Нет места расизму», а не вставать на колено», — сказал Алонсо.

Он добавил, что этот жест теряет свою силу, поэтому он решил говорить о проблеме по-другому.

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